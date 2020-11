Politica



Andrea Colombini nuovo commissario regionale di Vox Italia: "Difendere il commercio al dettaglio"

lunedì, 30 novembre 2020, 12:04

di chiara grassini

Andrea Colombini è il nuovo commissario regionale di Vox Italia per la Toscana come ha annunciato dalla sua pagina Facebook. Queste le sue parole: "Sono molto fiero e lieto che un partito nazionale come Vox Italia abbia pensato a me. Ho aderito con grande gioia ed è una carica che assumo in un momento di difficoltà. Credo che la battaglia di Vox Italia per il terziario e per il commercio sia per evitare il predominio delle grandi multinazionali (Amazon in modo particolare) che non pagano le tasse e guadagnano miliardi di euro alle spalle dei commercianti, del commercio al dettaglio. Quest'ultimo va difeso insieme al turismo e alla cultura. E' questo aspetto una delle cose che mi interessano particolarmente nel programma di Vox Italia assieme a Italexit, che per me rimane un punto imprescindibile come ho sempre detto".



"In un momento come questo - ha spiegato il nuovo commissario -, penso che Vox Italia possa rappresentare in modo pulito e totale questi valori: tutela della classe media, del commercio, del terziario e soprattutto la tassazione giusta delle grandi multinazionali che sono quelle che devono pagare le tasse e devono essere colpite con durezza".



"Abbiamo costituito un club a Lucca e un circolo in Versilia - ha evidenziato Colombini -. Sono già molto attivi con tantissimi iscritti. Sono particolarmente lieto perchè il sostegno a Vox Italia e agli ideali è altissimo. Tra i sostenitori sono compresi i rappresentanti di categoria del commercio e della ristorazione. Hanno aderito e ci danno la possibilità di esprimere pubblicamente le nostre idee".



Il direttore di Puccini e la sua Lucca lancerà un'altra iniziativa prossimamente: "Chiederò a tutti i cittadini lucchesi di andare nei negozi al dettaglio e di lasciare per i propri amici e familiari dei buoni da poter riscuotere e da spendere nelle botteghe locali".