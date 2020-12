Politica



Approvata in consiglio l'ultima variazione di bilancio

lunedì, 30 novembre 2020, 22:07

E' stata approvata questa sera (lunedì 30 novembre), in consiglio comunale a Lucca, l'ultima variazione di bilancio. Ad intervenire sulla questione è stato l'assessore Giovanni Lemucchi.



“Stasera - ha esordito - il consiglio comunale è chiamato ad approvare l'ultima variazione del Bilancio relativa all'esercizio 2020. Pur nel contesto molto difficile che anche i Comuni stanno vivendo a partire dal mese di marzo scorso, il Comune di Lucca è stato in grado di varare recentemente una terza manovra straordinaria di aiuti ai cittadini e alle imprese del territorio, dopo quella “Lucca Riparte” che risale alla scorsa primavera e dopo quella dell'assestamento di Bilancio del mese di luglio. Si tratta di un impegno notevole che siamo riusciti a mettere in campo grazie al buono stato di salute finanziaria dell'Ente e alla solidità del nostro bilancio. Ma con questa ultima variazione facciamo un ulteriore passo avanti, perché andiamo a destinare nuove risorse a settori chiave come quello delle politiche sociali, della cultura e del trasporto pubblico".

"Entrando nel dettaglio della manovra - ha spiegato -, da una parte contabilizziamo l'importo di 1.220.000 di contributo statale che ci consente di far fronte a minori introiti dovuti all'emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia. Contemporaneamente riusciamo a metter in campo somme per un totale di 261.000 euro, fondamentali a garantire servizi in questo ultimo scorcio dell'anno 2020. In particolare, 40.000 li destiniamo al settore sociale per la predisposizione del "Piano freddo", 115.000 vanno alla cultura per l'illuminazione e altre iniziative legate al periodo natalizio, ulteriori 45.000 serviranno per la riorganizzazione del trasporto pubblico legata al Covid e 61.000 serviranno a produrre nuove progettazioni nell'ambito del settore viabilità, oltre ad altri interventi di minore entità".

"Ci tengo in particolare a ribadire - ha concluso - che siamo riusciti a reggere fin qui l'onda d'urto della pandemia e riusciamo, oggi, a impegnare ulteriori risorse su alcuni capitoli che ne hanno necessità, il tutto mantenendo correttamente gli equilibri di bilancio e con un'ottima situazione di tesoreria. Prova di ciò è il fatto che nel corso dell'anno non è mai stata utilizzata l'anticipazione di cassa. Questa situazione finanziaria del Comune di Lucca ci consente di pagare i fornitori in tempi brevissimi, che è sempre importante, ma che lo è se possibile ancora di più in questa situazione di grande criticità per le aziende e l'economia locale nel suo complesso”.