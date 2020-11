Politica



Baccelli: “Edda Bresciani una grande donna e una grande lucchese”

lunedì, 30 novembre 2020, 17:27

“Conoscerla è stato un onore, uno di quelli incontri che ti rendono orgoglioso della tua città - così l'assessore regionale Stefano Baccelli ricorda Edda Bresciani, docente universitaria ed egittologa conosciutissima ed apprezzata in tutto il mondo - la mia Lucca perde una grande donna ed una grande lucchese. Studiosa di fama internazionale, punto di riferimento per generazioni di studenti e soprattutto per la comunità scientifica”.

Baccelli infine torna al giugno 2012 quando da presidente della Provincia di Lucca ha consegnato a Edda Bresciani la Pantera d'oro: “Era fiera di vivere e rappresentare Lucca e anche in quell'occasione ho avuto l'ennesima conferma della sua passione per la storia e l'archeologia a dir poco travolgenti. Un modello per la nostra città e per i tanti giovani che iniziano i loro studi e a cui davvero Edda Bresciani può servire da esempio e da punto di riferimento”.