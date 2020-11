"Caos Tamponi: persone costrette in casa in attesa dell'esito del tampone da oltre 12 giorni".

Altri articoli in Politica

martedì, 17 novembre 2020, 10:13

L’articolo 195 dell’ultima bozza del Disegno di legge di bilancio 2021, nella versione del 13 novembre 2020 ore 13.45 targata MEF, prevede un incremento, non la creazione, ma un incremento, di un fondo per «Esigenze del Parlamento» di 800 milioni per il 2021 e 400 milioni di euro per il...

lunedì, 16 novembre 2020, 21:46

Che barba che noia il consiglio comunale in streaming (ognuno era a casa propria) convocato per dare indicazioni a per la nuova manovra anti Covid da realizzare prossimamente. Alla fine è arrivato l'ok unanime alle misure per combattere la crisi

lunedì, 16 novembre 2020, 18:30

Il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli, primo firmatario della richiesta di convocazione di un consiglio straordinario su misure a sostegno di famiglie e imprese, ha aperto la seduta del consiglio comunale di oggi con un preciso richiamo a tutta l'assemblea

lunedì, 16 novembre 2020, 17:44

Con una lettera del 12 novembre, il comune di Lucca ha chiesto a Coima SGR di apportare modifiche a tutti i documenti che costituiscono la proposta di progetto per la parte sud della Manifattura

lunedì, 16 novembre 2020, 17:39

La lista civica interviene di nuovo sul project financing dopo una lettera di Tambellini a Coima, e si chiede perché la giunta (che nei consigli comunali difendeva l'operazione a spada tratta) ci ha messo così tanto a rendersi conto delle criticità. Replica anche alla Mammini

lunedì, 16 novembre 2020, 14:29

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato e uno degli ultimi esempi di 5Stelle che ragiona con la propria testa, attacca i consiglieri Testaferrata, Minniti, Buchignani, Consani, Torrini e Martinelli accusandoli di andare in cerca di visibilità