Coronavirus, Zucconi (FdI): "No a chiusura domenicale ristoranti"

martedì, 3 novembre 2020, 18:28

E' la prima volta che il Comune prevede un sostegno a favore delle associazioni del territorio che quotidianamente si occupano di promuovere il benessere degli animali

martedì, 3 novembre 2020, 18:21

La lista civica conferma poi che parteciperà al tavolo comunale a cui è stata invitata anche l'opposizione, ma senza l'accoglimento di proprie proposte o soluzioni concrete lo abbandonerà

lunedì, 2 novembre 2020, 09:00

Leggete con attenzione questo articolo-inchiesta scritto da una giornalista che da anni combatte la battaglia per i diritti delle donne e non solo nel mondo musulmano. Il Qatar è socio di maggioranza in Coima, la società milanese di Manfredi Catella che insieme alla Fondazione Carilucca vuole procedere alla ristrutturazione della...

sabato, 31 ottobre 2020, 16:31

"Molte aziende hanno una attenzione solo formale e c'è uno scarso coinvolgimento dei lavoratori e delle RLS per il Covid anche dove si continua a lavorare". A denunciarlo è Massimiliano Bindocci, segretario Toscana Uilcom UIL Settore Carta

sabato, 31 ottobre 2020, 14:31

Resta confermato l'appuntamento con "Dove va l'Italia?", la conferenza-dibattito organizzata dalla lista civica SìAmoLucca e che vedrà protagonista Alessandro Sallusti, uno dei più noti giornalisti e opinionisti a livello nazionale nonché direttore de Il Giornale

venerdì, 30 ottobre 2020, 20:20

Dopo mesi di silenzio, in attesa che venissero adottate tutte le misure necessarie per far fonte ad una possibile seconda ondata di contagi, i Comitati Sanità Lucca decidono di prendere la parola con una nota stampa nella quale avanzano una serie di richieste necessarie, secondo loro, a tenere sotto controllo...