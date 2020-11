Politica



Ex Manifattura, la Lega: "Servono soluzioni alternative e condivise con tutti"

venerdì, 13 novembre 2020, 12:50

"Sulla vicenda relativa alla Manifattura Tabacchi la linea della Lega è netta e precisa. Le nostre posizioni sono state chiare fin dall'inizio, come espresso più volte sulla stampa anche dai nostri rappresentanti. Posizioni diverse dalla linea assunta fino a questo momento sono del tutto personali e non sono state ancora vagliate con gli organi politici comunali e provinciali". Lo scrive in una nota il commissario provinciale della Lega, Riccardo Cavirani.



"Il recupero della Manifattura - dichiara il consigliere regionale Elisa Montemagni - è senza ombra di dubbio un atto dovuto, sia nei confronti della storia della città sia per quello che questa struttura rappresenta: ma si deve pensare a una soluzione che sia compatibile con uno sviluppo urbanistico armonico e coerente col centro storico. L'amministrazione dovrebbe aprire un tavolo costruttivo in grado di dialogare con le forze politiche, le associazioni e la Fondazione -il cui contributo rimane importante- per cercare soluzioni alternative e condivise con tutti e soprattutto con la cittadinanza."