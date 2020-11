Ex manifattura tabacchi, nasce l'armata... Pardini: "Andiamo avanti e non fermiamoci"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 11 novembre 2020, 19:10

Resta acceso il dibattito sulla destinazione dell'ex Manifattura Tabacchi e "Per Lucca e i suoi Paesi" si esprime chiaramente

mercoledì, 11 novembre 2020, 19:07

"Pubblico per il pubblico, lavoratrici e lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini": è lo slogan di Cgil, Cisl e Uil che promuovono due iniziative, in programma venerdì alle 9.30 all'ospedale San Luca e alle 11 al Versilia, a sostegno dei lavoratori in segno di solidarietà verso il...

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:04

Funzione Pubblica CGIL punta i riflettori sulla situazione nelle strutture socio-sanitarie e Rsa in appalto nei territori di Lucca, Versilia, Garfagnana e Media Valle del Serchio

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:29

Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali della lista civica Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini

mercoledì, 11 novembre 2020, 09:20

"E' necessario garantire ai toscani di poter andare dal parrucchiere o nel negozio di fiducia anche se si trovano in un comune diverso da quello di residenza o domicilio". Così Vittorio Fantozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale

martedì, 10 novembre 2020, 20:35

Il Tavolo delle politiche di genere è intervenuto su quanto avvenuto l'altra sera in Corso Garibaldi manifestando la propria solidarietà alle vigilesse