Politica



Fantozzi (FdI) denuncia: "Pochi tecnici di laboratorio per processare i tamponi e mancanza di reagenti"

giovedì, 5 novembre 2020, 11:57

"Ci sono cittadini da giorni in attesa dell'esito dei tamponi e molti altri sarebbero bloccati in casa nell'attesa di sottoporsi al secondo tampone. Purtroppo, la carenza di personale porta inevitabilmente ad allungare i tempi di risposta oltre al fatto che i laboratori sono in difficoltà nel processare i tamponi per mancanza di reagenti. Senza dimenticare che l'organico impegnato nel tracciamento non è più sufficiente a fronteggiare l'avanzare inarrestabile dei contagi da Covid- 19 -denuncia il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi- Con un'interrogazione ho chiesto alla Regione Toscana di intervenire urgentemente per risolvere le criticità riguardanti l'esecuzione dei tamponi presso l'Asl di Lucca. Considerato che, come annunciato dal direttore generale di Estar, Monica Piovi, nei magazzini ci sono oltre 500mila tamponi per reagenti ed ogni giorno vengono effettuati ordini per il reintegro delle scorte. Oltre al fatto che, in base all'ordinanza del Presidente Giani del 3 novembre scorso, si stabilisce di disporre l'assunzione da parte delle Asl, mediante contratto di lavoro autonomo, di 593 operatori per l'attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di contact tracing e data entry e per ogni attività correlata all'esecuzione dei tamponi".