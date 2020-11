Politica



FI contro il Comitato Vivere il Centro Storico: "Supportiamo i negozi, non i siti online"

domenica, 22 novembre 2020, 13:03

"Vergognoso": così Giovanni Ricci, presidente provinciale dei giovani di Forza Italia di Lucca definisce la polemica inalzata dal comitato Vivere il centro storico.



"In un momento storico del genere, ma non solo, invitare i cittadini all'acquisto online, anziché in città è un atteggiamento indegno - spiega Ricci - Il cuore pulsante della nostra economia non deve essere posto al centro delle polemiche, ma sostenuto lasciando le controversie da un'altra parte".



E lancia infine lui un appello: "Continuate a comprare nei nostri negozi che sono ciò che rendono viva Lucca e le sue periferie, logicamente nel rispetto delle normative, ma fatelo - conclude - Questi individui pensano di avere le chiavi della città, ma non hanno capito che il territorio appartiene ai lucchesi. Serve unità per affrontare le sfide che questo futuro difficile ci prospetta".