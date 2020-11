Politica



L'appello di FdI: "Per Natale compriamo nei negozi sotto casa"

giovedì, 26 novembre 2020, 14:01

"Il Governo ha previsto un contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo più colpiti dal calo dei turisti a causa dell'emergenza Covid. Ma adesso, la vera sfida, è prevedere l'estensione anche alle altre città della Toscana che si trovano nella medesima condizione. Dobbiamo, come istituzioni e come cittadini, stare al fianco dei negozi di vicinato, dobbiamo sostenere il nostro tessuto economico - si appellano il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, il capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Lucca, Nicola Buchignani, il capogruppo in Consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini - Sarebbe davvero utile pensare anche a un supporto comunale verso il delivery e la vetrina digitale. Importanti sarebbero i voucher di prossimità. Un aiuto concreto da parte dell'ente locale, che grazie ad un fondo comunale metterebbe liquidità nel tessuto economico del territorio. Liquidità immediata alle attività commerciali e sconti per i cittadini, invogliati così a spendere nei negozi di Lucca e delle sue frazioni. Dobbiamo mettere in atto -concludono Fantozzi, Buchignani e Petrini- ogni soluzione che preveda la promozione degli acquisti nei negozi sotto casa colpiti dalla pandemia maggiormente rispetto alla grande distribuzione e al commercio online e il comune, in questo, deve assumere il ruolo di regista".