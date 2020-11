Manifattura, Tambellini invia ai capigruppo copia della nuova proposta di Coima

Altri articoli in Politica

Il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, mette nel mirino la gestione del contagio in tante aziende di Lucca e della Versilia dove in autunno la ripresa del lavoro dopo l'estate non è avvenuta con tutte le dovute precauzioni

"Natale senza Amazon". Sarà questo lo striscione esibito oggi in piazza Napoleone alle 16:30, da parte delle Mascherine Tricolori. Si tratta di una protesta di sostegno al commercio locale, che si svolge simbolicamente a ridosso del Black Friday

Il consigliere provinciale di Forza Italia provincia di Lucca, Matteo Scannerini, interviene sulla questione relativa al Campo di Marte con una nota stampa

Sul caso di positività tra i dipendenti del Teatro del Giglio e la 'protesta' delle maschere per non essere state avvertite, interviene il consigliere comunale di opposizione, che già aveva fatto presente il problema nella Commissione Partecipate del 17 novembre

L'appello è del vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, del capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Lucca, Nicola Buchignani, e del capogruppo in Consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini

Il Senatore del M5S Gianluca Ferrara interviene sul caso della riqualificazione dell’area dell’Ex Manifattura Tabacchi di Lucca