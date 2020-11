Politica



Martinelli: "Aiuti a famiglie e imprese, il Comune faccia la sua parte"

lunedì, 16 novembre 2020, 18:30

Il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli, primo firmatario della richiesta di convocazione di un consiglio straordinario su misure a sostegno di famiglie e imprese, ha aperto la seduta del consiglio comunale di oggi (16 novembre) con un preciso richiamo a tutta l'assemblea: "Non si può stare alla finestra ad aspettare. Se non si interviene con tempestività il rischio è che anche nella nostra città si presentano i signori della malavita con i soldi a bussare alle porte delle attività".



"Da dieci mesi – ha aggiunto il capogruppo di centrodestra- siamo dominati da un'incertezza che invade tutti gli aspetti fondamentali della nostra vita — la salute, la scuola, il lavoro — ed è la maggiore fonte di preoccupazione delle famiglie. Adottare provvedimenti efficaci e spiegarli in modo semplice, aiutare i cittadini a diradare le nubi dell'incertezza, è il compito primo di un governo a livello nazionale e locale. In una situazione di emergenza come quella che attraversiamo – ha proseguito Martinelli - lo sforzo deve coinvolgere la politica tutta, maggioranza e opposizione ognuno con il proprio ruolo. La maggioranza deve governare, l'opposizione controllare e fare proposte nell'ottica di dare un contributo fattivo di vicinanza e sostegno a chi ogni giorno da lavoro a molte famiglie".



"Il centrodestra – ha continuato il capogruppo di opposizione- ripete con forza che sono necessarie oggi più che mai chiarezza e concretezza, che è necessario che il Comune faccia la sua parte intervenendo nei settori dove ha competenza e quindi può incidere: le tasse locali". Martinelli ha elencato i punti chiave della manovra a sostegno di famiglie ed imprese: "Suolo Pubblico gratis per il 2021, TARI totalmente abbattuta (sia la parte variabile che la quota fissa) per le attività che sono rimaste chiuse a causa dei provvedimenti del Governo per contenere il virus, IMU da dilazionare innanzitutto la rata che scade il 16 dicembre e poi mettere in campo delle detrazioni e sgravi per chi accetta di calmierare l'affitto ai titolari di attività, parcheggi del centro e della periferia gratis nel periodo del Natale".



"Siamo in una situazione di emergenza straordinaria – ha proseguito il capogruppo di centrodestra- che richiede altrettanti interventi straordinari andando anche a stressare il bilancio comunale. Servono interventi ed aiuti che siano facilmente accessibili dalle famiglie e dalle imprese ovvero è fondamentale che sia eliminata la tortuosa burocrazia che scoraggia e impedisce a molte famiglie e titolari di attività di poterne usufruire".



"Chiediamo all'amministrazione comunale -ha concluso Martinelli- di farsi portavoce del disagio e della grande difficoltà del territorio intervenendo con decisione sul Governo centrale affinché si faccia carico dei danni che saranno subiti dalle imprese".