Politica



"No a posticipare l'utilizzo delle risorse arrivate dal Governo"

lunedì, 30 novembre 2020, 22:02

"No alla decisione del Comune di posticipare al 2021 l'utilizzo di un milione e duecentomila euro arrivati dal Governo". Lo ha dichiarato il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli durante il consiglio comunale di questa sera (30 novembre).



"Queste risorse - ha aggiunto Martinelli - vanno messe da subito a sostegno delle famiglie e dell'economia locale. Le famiglie e le imprese muoiono oggi non possono aspettare ancora".



"Inoltre - ha proseguito Martinelli - il nostro voto è contrario alla manovra economica del Comune in quanto l'amministrazione Tambellini non ha provveduto a destinare ad altri capitoli del bilancio l'economia di 227 mila euro del bonus affitto".



"Questi fondi - ha concluso Martinelli - potevano essere utilizzati per abbattere ulteriormente le rate della tassa sui rifiuti".