Politica



Per Lucca e i suoi Paesi: "Manifattura Tabacchi, si prenda decisa posizione a favore del progetto"

mercoledì, 11 novembre 2020, 19:10

Resta acceso il dibattito sulla destinazione dell'ex Manifattura Tabacchi e "Per Lucca e i suoi Paesi" si esprime chiaramente: "Serve un restauro e ci appelliamo all'amministrazione e ai partiti presenti in consiglio perché prendono una decisione a favore del progetto presentato dalla Fondazione - spiegano - Ci sembra eccessivo dare ai futuri gestori l'esclusiva di tutti i parcheggi nella zona ovest del centro. Crediamo dunque che il sndaco possa e debba ottenere che il comune mantenga per il futuro la possibilità di adibire di nuovo a parcheggio la ex Caserma Lorenzini o un altro spazio di analoghe dimensioni nella stessa area occidentale".



Auspicano dunque il compimento del progetto ma "Anche alla rinascita della zona - concludono - e i posti auto attuali sarebbero insufficienti a servire i bisogni di un quartiere che se oggi è semi abbandonato, vedrebbe invece la presenza di attività culturali, università, appartamenti, aziende".