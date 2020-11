Politica



(S)consiglio comunale: fateve n'altro sonno

lunedì, 16 novembre 2020, 21:46

di aldo grandi

Che barba che noia il consiglio comunale in streaming (ognuno era a casa propria) convocato per dare indicazioni a per la nuova manovra anti Covid da realizzare prossimamente. Alla fine è arrivato l'ok unanime alle misure per combattere la crisi, dopo il tavolo di lavoro avviato tra maggioranza e opposizione.

Giudicate voi dalle foto l'interesse che ha suscitato l'argomento tra gli assessori della giunta Tambellini. Ma che è successo dunque, come mai un dibattito così monotono e sonnolento? Perché si voleva dare il messaggio dell'unità dopo che Pd e Co. a marzo scorso avevano sfanculato l'opposizione: che già con la prima ondata avrebbe voluto dare una mano.

Quindi clima stavolta da volemosebbene, a parte l'incursione del consigliere di Siamolucca Alessandro Di Vito, che ha fatto emergere come l'amministrazione non abbia nemmeno dispensato i soldi che aveva annunciato nella precedente manovra. E poi? Il consigliere comunale Marco Martinelli (ex Forza Italia, che stava per approdare nella Lega e ora tratta con Fratelli d'Italia) che ha bruciato tutti sul tempo, inviando un comunicato stampa su questioni neanche affrontate in consiglio.

E tra sbadigli, una serie di telecamere spente guarda caso dalle 20 in poi (ora di cena) e riaccese per votare. Quando viene fame non si guarda in faccia a nessuno.

Ecco il testo con le misure suggerite:

COSAP - di abbattere il canone per il suolo pubblico fino al 30.6.2021, previa valutazione di analoghe manovre di Governo

TARIC - procedere con l'abbattimento integrale (parte fissa e parte variabile) da corrispondere in automatico a tutti i codici ATECO chiusi durante la prima fase dell'emergenza;

BANDO AFFITTI - riaprire il bando affitti in tempi rapidissimi, incrementando la quota del contributo. Semplificando e supportando individualmente gli interessati, mettendo a disposizione nuovi strumenti di informazione per facilitare la compilazione della domanda e facendo rete con le associazioni di categoria, l'ordine dei commercialisti;

PARCHEGGI - rendere i parcheggi blu della città tutti gratuiti per il periodo intercorrente tra il 7 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 al fine di agevolare l'accessibilità del centro storico durante il periodo natalizio.

ZTL – attivare permessi ad hoc e gratuiti o estendere e rendere gratuiti i permessi esistenti per l'accesso allaZTL per facilitare i titolari di attività che fanno consegne a domicilio;

TURISMO - prolungare l'esenzione del pagamento della tassa di soggiorno e del ticket bus fino al 31.03.2021

IMU - attivare un percorso di medio periodo per individuare le modalità più efficaci e più eque per ridurre l'IMU ai proprietari di fondi che si rendessero disponibili ad abbassare l'affitto SPORT - individuare misure a supporto delle società sportive per rispondere alla difficoltà di sostenere le spese connesse alle concessioni delle palestre e impianti sportivi e di sanificazione, nonché per rispondere alla domanda di ulteriori spazi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva;

CULTURA - sviluppare collaborazioni con i principali canali di diffusione e individuare nuove modalità di offerta, mettendo a rete e stimolando le associazioni culturali e gli attori interessati dall'offerta culturale della città, anche individuando degli spazi adeguati per facilitare l'offerta culturale. Promuovere sul territorio le misure previste dal decreto ristoro e farsi promotori a livello regionale e nazionale delle difficoltà del settore;

SCUOLA - garantire il sostegno al sistema di educazione-istruzione, all'apprendimento permanente, all'imprenditoria privata nel settore servizi alla prima infanzia e alla famiglia, i finanziamenti sui nuovi servizi prima infanzia e sui servizi scolastici, anche con investimenti su progetti innovativi;

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE normativa a supporto delle imprese del territorio a mezzo del sito istituzionale del Comune e di concerto con le associazioni di categoria e la Camera di Commercio

AVVIARE UN TAVOLO AD HOC per la valutazione di promuovere e sostenere lo sviluppo di APP o Piattaforme digitali che incentivino l'acquisto on line di prodotti tipici lucchesi e che facilitino l'incontro fra i commercianti e i consumatori, incentivando così la digitalizzazione delle attività commerciali e delle imprese locali.

Buonanotte!