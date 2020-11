Politica



SìAmoLucca, domani conferenza streaming con Sallusti: previsti ospiti a sorpresa

venerdì, 6 novembre 2020, 14:51

Conto alla rovescia per "Dove va l'Italia?", la conferenza-dibattito organizzata dalla lista civica SìAmoLucca e che vedrà protagonista Alessandro Sallusti, uno dei più noti giornalisti e opinionisti a livello nazionale nonché direttore de Il Giornale. L'iniziativa, che a causa delle normative anti-Covid non avrà la presenza del pubblico in sala, sarà trasmessa in diretta sia su Radio Duemila (fm 92.2 e 99.2) che in streaming sul profilo Facebook e sul canale Youtube di SìAmoLucca. L'appuntamento è per domani sabato 7 novembre alle 17. La conferenza "Dove va l'Italia?" verrà introdotta dal presidente di SìAmoLucca, Remo Santini, e moderata dal giornalista Marco Innocenti, mentre anche il pubblico avrà l'opportunità di interagire con Sallusti inviando domande al numero telefonico WhatsApp 371-4616982. Previsti ospiti a sorpresa, quindi un evento da non perdere.