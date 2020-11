"Sostegno a famiglie e imprese: nessuno sia lasciato indietro"

Altri articoli in Politica

domenica, 15 novembre 2020, 15:37

Sono le parole dell’onorevole Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia riguardo l’entrata della Toscana in zona rossa

domenica, 15 novembre 2020, 10:52

Francesco Colucci (Riformisti) non le manda a dire e, dopo una durissima critica per la chiusura ingiusta e illegittima dello storico Caffè Tessieri di via S. Croce, invita l'autore dell'ordinanza prefettizia, Francesco Esposito, a dimettersi. Avrà sua eccellenza l'onestà intellettuale di farlo?

sabato, 14 novembre 2020, 16:04

"Se oggi la città può discutere del progetto per la trasformazione dell'ex Manifattura, è grazie alla determinante azione di SìAmoLucca: senza il nostro lavoro di studio e divulgazione, la giunta Tambellini avrebbe tenuto coperta gran parte delll'operazione"

venerdì, 13 novembre 2020, 15:31

Intervento del vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, dopo l'ordinanza firmata ieri dal Presidente Giani in merito agli spostamenti nella zona arancione

venerdì, 13 novembre 2020, 14:51

Emerge un'estesa condizione di disagio che interessa non solo le attività sospese ma anche quelle che possono restare aperte le quali vedono calare il proprio giro di affari anche a causa del divieto di spostamento da comune a comune, previsto per le zone di colore arancio

venerdì, 13 novembre 2020, 13:33

Un altro appuntamento di protesta nei confronti delle chiusure disposte dal governo. A scendere in piazza Grande, sabato alle ore 16:30, sarà il Coordinamento Partite Iva per difendere il diritto al lavoro