Stima della parte sud della ex Manifattura Tabacchi

giovedì, 19 novembre 2020, 20:13

I consiglieri di maggioranza del consiglio comunale manifestano e ribadiscono per l'ennesima volta il loro totale appoggio a Coima e alla Fondazione Carilucca (oltre, ovviamente, al Qatar)

giovedì, 19 novembre 2020, 16:44

La delibera, approvata martedì scorso dalla giunta, adesso passerà al consiglio comunale. I consiglieri Olivato e Giannini: "Opportunità di tutela dei territori periferici come la Valle del Guappero e le frazioni collinari a sud-est del comune"

giovedì, 19 novembre 2020, 16:44

Ex Manifattura, i tre ex candidati sindaco: "La perizia con cui il Comune ha fatto stimare il valore dell'immobile non rispetta il regolamento"

giovedì, 19 novembre 2020, 12:28

Questo è il pensiero di Michele Giannini, primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, unico sindaco di Fratelli d’Italia nella provincia di Lucca, che auspica un cambiamento nei prossimi giorni

giovedì, 19 novembre 2020, 10:21

Sicurezza in centro storico, ripresa molesta dell'accattonaggio fuori dai negozi, pulizia e controllo dei parchi pubblici. Sono alcune delle segnalazioni emerse in questa fase di 'zona rossa' che il consigliere di opposizione, nel consiglio comunale di martedì, ha portato all'attenzione dell'amministrazione comunale

giovedì, 19 novembre 2020, 09:07

"Sul progetto ex Manifattura, giusto una settimana fa, avevamo chiesto una pausa di riflessione sulla proposta di Coima, che non ci sembrava in linea con le necessità di rilancio del centro storico né compatibile con le casse del Comune, che avrebbe perso cifre notevoli dagli incassi dei parcheggi, cedendone la...