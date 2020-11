“ZTL: siano gratis anche i permessi di chi deve raggiungere i familiari bloccati in casa dal COVID-19”.

Altri articoli in Politica

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:44

Approvata la prima delibera della nuova manovra straordinaria della giunta Tambellini

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:30

L'assessore Bove: "Bell'esempio di collaborazione fra pubblico e privato. Importante valorizzare iniziative come queste volte a riappropriarci della nostra socialità in un periodo complicato come quello attuale"

mercoledì, 18 novembre 2020, 13:31

Lo chiede il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, in una nota stampa

mercoledì, 18 novembre 2020, 10:50

In una nota il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti critica il bilancio consolidato approvato dal consiglio comunale di Lucca nella seduta del 17 novembre

martedì, 17 novembre 2020, 22:28

Lo ha dichiarato il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli durante il consiglio comunale di stasera (17 novembre)

martedì, 17 novembre 2020, 10:13

L’articolo 195 dell’ultima bozza del Disegno di legge di bilancio 2021, nella versione del 13 novembre 2020 ore 13.45 targata MEF, prevede un incremento, non la creazione, ma un incremento, di un fondo per «Esigenze del Parlamento» di 800 milioni per il 2021 e 400 milioni di euro per il...