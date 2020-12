Politica



“Bonus affitto: si devono raggiungere direttamente le aziende eliminando la burocrazia”

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:00

“Bonus affitto: si devono raggiungere direttamente le aziende eliminando la burocrazia”. Lo dichiara il capogruppo di FdI Marco Martinelli commentando i dati relativi alle richieste del bonus affitto il cui secondo avviso è terminato il 14 dicembre con 186 domande arrivate in Comune (che dovranno essere vagliate dagli uffici per verificarne la congruità ai criteri stabiliti) da aggiungersi alle 371 accolte nel primo avviso scaduto il 30 settembre.

"Infatti - aggiunge il capogruppo di fratelli d’Italia - l’iter farraginoso ha scoraggiato le attività a richiederlo. I dati parlano chiaro – prosegue Martinelli - il beneficio non ha raggiunto nemmeno la metà del totale delle attività (1200) che inizialmente erano previste dall'amministrazione comunale come potenziali fruitori del bonus”. Martinelli che fin da quando è stato pubblicato il primo avviso relativo al bonus affitto ha fortemente criticato l'amministrazione Tambellini per l’iter e i criteri troppo stringenti istituiti dal Comune avanza delle precise proposte: “Quanto avvenuto spero sia da monito per l’amministrazione comunale. Basta con iter burocratici farraginosi. Il prossimo avviso sia costruito in modo da poter raggiungere direttamente le attività colpite dalle misure di contenimento del virus senza dover aggravare con pesanti ed interminabili iter burocratici i titolari di attività già stremati per la difficile situazione”.

"Oggi - conclude Martinelli - queste risorse che rimarranno in economia (oltre 40 mila euro) dal bonus affitto siano destinate per coprire la cancellazione totale della tariffa rifiuti per i mesi di chiusura delle attività in modo da non dover generare aumenti sulla tariffa che andrebbero a gravare per gli anni 2021-22-23 sulla cittadinanza".