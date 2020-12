Politica



Campagna del governo contro l'uso del contante, Zucconi (FdI): "Guerra contro diritti e libertà dei cittadini"

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:28

Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo FdI in X^ commissione - Attività Produttive, Commercio e Turismo interviene sulla volontà del Governo di ridurre l'utilizzo del denaro contante:

Continua la campagna del governo contro l'uso del contante, che nel corso degli anni ha assunto toni sempre più aspri fino al recente avvio del cashback e infine alla prossima inaugurazione della lotteria degli scontrini. Un'azione governativa che ci sembra assumere sempre più i caratteri non di una battaglia contro l'uso del denaro contante, ma quelli di una vera e propria guerra contro l'uso delle libertà.

Insomma, un vero e proprio conflitto contro i diritti delle aziende e dei cittadini. A fronte di risultati piuttosto scarsi nei confronti dell'obiettivo principale del Governo a riguardo, ovvero quello della lotta all'evasione fiscale, possiamo invece affermare che sono sempre i cittadini, in qualità di consumatori e contribuenti, e le aziende in generale ad essere colpiti da una strategia così miope.

Per quanto riguarda le aziende, tali effetti si manifestano ancora una volta nei nuovi e costosi adeguamenti cui dovranno sottostare a causa delle nuove regole imposte dal Governo, come l'adeguamento dei registratori di cassa per i codici derivanti dalla lotteria degli scontrini, situazione insostenibile soprattutto se si tiene conto del momento lavorativo ed economico attuale e gli adeguamenti nel frattempo già richiesti dal Governo alle aziende, come ad esempio è avvenuto per gli scontrini elettronici.

Situazione insostenibile anche per i cittadini che, a causa di questi nuovi strumenti e in qualità di consumatori/contribuenti, verranno letteralmente aggrediti dal "business del terzo millennio", ovvero quello dell'acquisizione dei dati per capire i loro consumi e i loro desideri: chi compra, dove compra , quanto compra a soprattutto cosa compra.

Fratelli d'Italia rifiuta questa logica da Grande Fratello, dove ad arricchirsi sono sempre e solo le banche e i circuiti finanziari e a rimetterci sempre gli italiani. Per questo, si batterà in ogni sede opportuna per garantire la libertà e i diritti dei cittadini, dei consumatori e delle aziende italiane.