Campo di Marte, Fantozzi (FdI): "Quale personale sanitario verrà impiegato per i 150 posti letto?"

martedì, 29 dicembre 2020, 13:38

"Quale personale sanitario verrà impiegato per i 150 posti letto di terapia intensiva, per l'emergenza Covid, nel padiglione A del Campo di Marte inaugurato con la consueta pompa magna a Lucca? Servono medici e infermieri per l'assistenza e ci auguriamo che non vengano trasferiti da altri presidi sanitari del territorio, sguarnendo così gli ospedali. Come abbiamo ribadito nelle sedi opportune, servono rapide assunzioni, la struttura per essere operativa ha bisogno di personale nuovo e funzionale" dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi.

"La sfida al Covid può essere vinta con strutture alternative agli ospedali ma anche con maggiore personale perché i pazienti contagiati dal coronavirus hanno bisogno di assistenza continua e specializzata –aggiunge Fantozzi, in pratica sconfessando la politica perseguita in Toscana negli ultimi anni- Ad ogni posto letto deve corrispondere maggiore personale altrimenti si rischia di creare contenitori vuoti e, in questa fase emergenziale, non possiamo davvero permettercelo. Tanto più che, nelle intenzioni della Regione, dovrà essere una struttura che serva tutto il territorio toscano".

"Il nuovo padiglione a Campo di Marte è stato, inoltre, realizzato per non gravare sugli ospedali territoriali. Ribadiamo come la creazione di "bolle" Covid negli ospedali periferici, pensate nel caso della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, non è una soluzione specie se dovessero gravare sul resto dei servizi ospedalieri. I pazienti Covid lucchesi potranno essere tutti curati e assistiti a Campo di Marte non appesantendo più gli ospedali territoriali" sottolinea il Consigliere Fantozzi.