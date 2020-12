Politica



Consani denuncia: "Stalli blu occupati stabilmente da residenti: a cosa serve averli resi gratuiti?"

martedì, 15 dicembre 2020, 18:48

Cristina Consani del Gruppo Misto in consiglio comunale denuncia la situazione dei parcheggi blu che invece di servire i potenziali clienti del centro storico, diventano parcheggi per i residenti:



Dal tavolo condiviso maggioranza e opposizione, per il sostegno del Commercio Lucchese sono uscite parecchie iniziative volte ad agevolare l’acquisto nelle attività commerciali del Centro Storico e della periferia di Lucca.



Una di queste è la gratuità di tutti i parcheggi gestiti da METRO nel periodo intercorrente il 07 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021. La manovra è stata pensata per consentire ai cittadini l’agevole accesso ai negozi senza aver il pensiero di pagare il parcheggio o di farlo scadere durante lo shopping.



A prima vista, entrando in Borgo Giannotti, la moltitudine di veicoli ammassati nelle strisce blu, e anche fuori dalle strisce blu, farebbe pensare che la manovra ha funzionato perfettamente, portando gente al Borgo.



Un occhio più arguto si accorge però che il borgo Giannotti è pieno ma i negozi sono vuoti, evidenziando che i veicoli stazionano per molte ore, essendo di residenti, impiegati e commercianti che popolano il Centro Commerciale Naturale.



Continuiamo ad essere convinti che il parcheggio gratuito possa essere una componente utile allo shopping ma urge richiamare l’attenzione sull’uso “generoso” dei parcheggi da parte di chi vive il Giannotti a favore dei Clienti che devono trovare gli spazi per potersi recare nelle attività del Borgo. Perché ogni stallo occupato, può essere un Cliente mancato