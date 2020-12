Politica



Furti sull’altopiano delle Pizzorne, Flosi: "Abitanti al limite della sopportazione"

sabato, 12 dicembre 2020, 12:13

Proseguono i furti sull’altopiano delle Pizzorne. Da tempo la piccola frazione è diventata bersaglio di malviventi che durante le ore notturne danneggiano auto e entrano nelle abitazioni. Reati che violano le mura domestiche, fatti che purtroppo si ripetono ciclicamente. Ad intervenire sulla questione è il consigliere comunale della Lega Salvini Premier di Villa Basilica, Gianluca Flosi.



“La sicurezza dei cittadini - dice Flosi - deve essere sempre garantita e l’attività encomiabile delle forze dell’ordine può essere supportata anche da possibili azioni deterrenti, come, ad esempio, l’installazione, da parte del comune, di videocamere di sorveglianza posizionate in zone strategiche della località, all’ingresso e all’uscita della frazione, oppure da un aumento sensibile dell’illuminazione pubblica.”



Gli abitanti al limite della sopportazione chiedono un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale più volte sollecitata ad intervenire sulla questione, affinché si mettano in campo tutte le azioni possibili per risolvere il problema prima possibile.