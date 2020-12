Politica



Il Natale di SiAmoLucca: donate attrezzature alle Rsa

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:37

Donazioni di attrezzature alle Rsa. E' l'iniziativa natalizia della lista civica SìAmoLucca, che ha raccolto fondi fra i propri iscritti per dare un concreto segno di solidarietà sia agli anziani ospiti delle strutture del territorio che agli operatori.



La consegna è iniziata oggi alla Rsa di Monte San Quirico, dove una delegazione del direttivo (il segretario Roberta Betti, Lorenzo Natali e il presidente nonché capogruppo in consiglio comunale Remo Santini) ha consegnato un primo tavolo con le ruote che permetterà di soddisfare le esigenze di chi deve mangiare ma non può alzarsi dal letto. La distribuzione di altro materiale per facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane nelle case di riposo proseguirà nel corso delle Festività.



"Volevamo fare un gesto concreto e, una volta ascoltate le necessità delle Rsa abbiamo optato per acquistare attrezzature di cui le strutture hanno bisogno - spiega SìAmoLucca in una nota – proprio per facilitare gli anziani che si trovano in condizioni di disagio a causa delle loro condizioni di salute e per dotare il personale di strumenti che facilitino alcune operazioni. Rendiamo nota a tutti l'iniziativa della nostra lista civica (che in questi anni attraverso il proprio gruppo consiliare ha sempre tenuta alta l'attenzione sul mondo delle case di riposo) affinché si riescano a sensibilizzare anche aziende e cittadini-benefattori per informarsi presso le strutture, rendendosi disponibili ad acquistare altre attrezzature di cui c'è bisogno. L'obiettivo insomma è che gli aiuti si moltiplichino".



SìAmoLucca è molto sensibile alle tematiche sociali. Durante il primo lockdown ha organizzato nei principali quartieri della periferia e del centro storico le panchine della solidarietà, alle quali chi era in difficoltà poteva rifornirsi di generi alimentari.



"Per non parlare della proposta lanciata proprio dalla nostra lista civica di istituire il garante per i diritti delle persone con disabilità anche nel Comune di Lucca - conclude la nota - provvedimento poi approvato dall'amministrazione e che diventerà realtà nel 2021. Proprio alle famiglie che hanno all'interno casi di disabilità vogliamo fare un augurio di Natale speciale, ricordando che più degli altri hanno sofferto dell'emergenza Covid e sono state dimenticate dagli enti pubblici del territorio. Per questo invitiamo i cittadini a fare donazioni alle associazioni che si occupano di disabilità".