“IMU: Comune dissangua i proprietari degli immobili mantenendo a livelli massi le aliquote”

Altri articoli in Politica

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:31

Il Codacons replica ad alcune piccole associazioni femminili locali che hanno lanciato una petizione per il ritiro del calendario Codacons 2021 “Italienza”, “colpevole” di ritrarre l’immagine della donna in modo artistico, unendola alla bellezza dei borghi italiani in un sacro percorso in 12 piccoli comuni della via Francigena

lunedì, 21 dicembre 2020, 18:03

Lo dichiara il gruppo consiliare di Fratelli D'Italia del comune di Lucca: "La Ru486 - aggiungono i consiglieri di FdI - non fa altro che aggravare anziché facilitare, i sintomi legati all'evento abortivo"

lunedì, 21 dicembre 2020, 17:37

100.000 euro complessivi per la manutenzione di un tratto del percorso, la segnaletica e l'accoglienza. L'assessore Ragghianti: "Un modo per essere pronti a ripartire con ancora più slancio, quando ciò sarà possibile". L'assessore Vietina: "Valorizzazione di un turismo lento e attento"

domenica, 20 dicembre 2020, 13:05

"La notte scorsa - dichiara Augusto Gozzoli portavoce del Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti - i nostri militanti hanno affisso di fronte ad alcune chiese in diverse città italiane, dei manifesti che rappresentano #GiuseppeConte nei panni di un novello Erode"

sabato, 19 dicembre 2020, 13:24

Michele Massari della Fp Cgil e Pietro Casciani della Uil Fpl tornano sul tema dei contagi nelle Rsa dopo i recenti casi di positività a Monte San Quirico

sabato, 19 dicembre 2020, 11:25

Arriva la risposta del comune di Lucca riguardo la modifica del progetto proposto del comitato San Concordio lo scorso 23 settembre per la costruzione della Galleria Coperta, strada che dovrebbe collegare piazzale Moro e via Savonarola