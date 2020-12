Politica



Lettera aperta di Vittorio Fantozzi a Fabio Barsanti: "Venga con noi in Fratelli d'Italia"

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:04

Vittorio Fantozzi, consigliere regionale e vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Toscana, lancia un appello a Fabio Barsanti, ex CasaPound e consigliere comunale a Lucca:

Caro Fabio,

il tuo aperto sostegno a Fratelli d'Italia in occasione dell'ultima campagna elettorale è stato un gesto politico che non è passato inosservato al sottoscritto quanto alla comunità politica che rappresenta, non esclusi i vertici regionali e nazionali del Partito.

Segno di una stima sincera, rivolta alla persona quanto e soprattutto alla qualità dell'impegno politico ed amministrativo da te profuso sul comune di Lucca, nel quale svolgi anche la tua quotidiana attività lavorativa, che ti è riconosciuto non soltanto da chi ti conosce o frequenta, quanto dai dati incontrovertibili della politica che ti vogliono tra i più attivi in termini di presenza, di intervento e produzione di atti.

Ed è esattamente questo duplice aspetto, di serietà personale e capacità politica, non disgiunto dall'amore incondizionato mostrato per la città, che mi spinge oggi a chiederti apertamente di aderire a Fratelli d'Italia affinché, grazie alla tua maturata esperienza, ed unitamente alla base ed agli altri esponenti del partito, possiamo contribuire assieme ad edificare la nuova destra italiana pensata da Giorgia Meloni ma sopratutto ad operare con maggiore incisività per lo sviluppo di Lucca ed il benessere della sua cittadinanza in un momento di grave crisi come l'attuale dove, superata l'emergenza sanitaria, avremo da operare a riparare i danni sofferti dalle nostre comunità e dai nostri territori in ogni ambito, dal sociale all'economico.