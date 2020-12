Martinelli: "Bene il senso unico notturno a Pontetetto"

Altri articoli in Politica

lunedì, 28 dicembre 2020, 16:53

Il partito socialista italiano di Lucca interviene nuovamente sulla situazione dell'ex Manifattura Tabacchi, sottolineando come sostengano la maggioranza cittadina, ma non possano non essere acritici

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:06

Il sindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli, interviene sulla situazione pericolosa e ormai da tempo irrisolta della strada provinciale 12 di Pistoia, rivolgendo un vero e proprio appello al presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:04

A sostenerlo è il consigliere comunale Alessandro Di Vito (SìAmoLucca), in merito alla questione dei Dae da sistemare nel Parco Fluviale

domenica, 27 dicembre 2020, 10:47

Francesco Colucci di Riformisti Italia Viva attacca l'assessore Celestino Marchini per l'ennesima misura destinata a massacrare commercianti, attività produttive e un intero quartiere: ma Colucci non fu uno dei primi a complimentarsi e ad abbracciare il neoeletto sindaco Alessandro Tambellini?

domenica, 27 dicembre 2020, 10:40

"Più volte - afferma in una nota il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - ho avuto modo di criticare l'ipocrisia e l'insipienza dell'amministrazione Tambellini nella gestione dei lavori pubblici e della viabilità"

sabato, 26 dicembre 2020, 14:41

Anche Remo Santini, ex candidato sindaco e capogruppo della lista civica SìAmoLucca, si scaglia contro la decisione annunciata dal Comune di istituire il senso unico viale San Concordio, nel tratto compreso tra via Pattana e via di Vicopelago