Nidi comunali e convenzionati gratuiti per i mesi di novembre e dicembre

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:14

di chiara grassini

Quali sono le misure di sostegno alle famiglie per gli asili nido adottate dall'amministrazione comunale? Lo ha spiegato l'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina insieme a Marina Ciccone, responsabile dei servizi educativi alla prima infanzia in una videoconferenza.

Il primo aspetto si riferisce alla gratuità per gli iscritti ai nidi del comune di Lucca nei mesi di novembre e dicembre; il secondo l'azzeramento di due mensilità del contributo per la frequenza ai nidi.

"Ricordiamo che due periodicità mensili su un anno educativo riguardano un 20 per cento - ha spiegato Vietina - Su questo anno educativo che va dal settembre 2020 al giugno 2021, riusciamo a sollevare le famiglie dalla contribuzione".

E ancora: "Le famiglie contribuiscono in misure diversificate perché i tributi sono proporzionati in base alla situazione Isee. Pensiamo che sostenere i nuclei familiari che hanno i bambini all' asilo nido sia una misura trasversale".

Gli iscritti ai nidi d' infanzia risultano essere oltre 600, di cui 408 in quelli comunali. Marina Ciccone ha ricordato che delle 11 strutture a gestione comunale si contano sette asili e quattro spazi gioco educativi (tre lavorano di mattina e sono quelli di San Marco, San Concordio e San Vito e uno il pomeriggio) e il totale dei posti complessivi ammonta a 418.

"Come amministrazione comunale negli ultimi anni siamo arrivati a riscoprire quasi il 35-36% del rapporto tra posti e bambini" ha concluso l'assessore.

Insomma, sostenere il sistema complessivo e rafforzare la qualità dell'intera comunità sono punti essenziali per "garantire una migliore istruzione nel nostro territorio".