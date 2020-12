Politica



Riaperta a doppio senso di circolazione la via Catalani

martedì, 15 dicembre 2020, 18:43

Riaperta questo pomeriggio (15 dicembre), a doppio senso di circolazione, la via Catalani. La strada, che collega i viali di circonvallazione con il quartiere di Sant'Anna, è rimasta chiusa da oltre un anno a causa dei lavori che hanno interessato il sistema della rotatoria e del sottopasso.

Terminati gli asfalti e la segnaletica orizzontale, la strada è stata dunque riaperta alla circolazione e da oggi sarà percorribile in entrambe le direzioni, esattamente come accadeva prima della sua chiusura: dalla circonvallazione verso la chiesa di Sant'Anna e da via Gemignani in direzione della circonvallazione, con l'obbligo di velocità non superiore a 30 chilometri orari.

Questo intervento, assieme alla sistemazione dei parcheggi in piazzale Boccherini e nelle aree limitrofe che è stato stabilito dalla giunta nei giorni scorsi, rappresentano il completamento del riassetto del sistema della viabilità e della sosta in tutta l'area fuori porta Sant'Anna.