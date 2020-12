Politica



“Senso unico Viale San Concordio Pontetetto fa morire il commercio ed il quartiere”

giovedì, 24 dicembre 2020, 12:19

Lo dichiara in una nota Marco Martinelli capogruppo di Fratelli D’Italia che per questo quartiere ha fatto tante battaglie schierandosi a fianco di cittadini e titolari di attività, non ultima quella relativa alla chiusura per oltre un anno della strada statale del Brennero tra Pontetetto e San Michele in Escheto.

"L’amministrazione Tambellini - aggiunge Martinelli - blocchi la decisione ed apra un tavolo di confronto con Arpat ed il quartiere per soluzioni alternative al senso unico. Non è assolutamente accettabile che il comune metta in campo questo provvedimento senza prima aver perseguito con Arpat cittadini e titolari di attività altre soluzioni alternative".

"I disagi che produrrà questa decisione - conclude Martinelli - andranno a ricadere pesantemente sia sui titolari di attività che si trovano in una situazione economica già difficile che sui residenti che avranno disagi notevoli per gli spostamenti".