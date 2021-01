Politica



"All'ospedale di Pistoia 150 posti auto gratuiti, al S. Luca solo 60 e fuori dall'area ospedaliera: Tambellini che fa?"

sabato, 2 gennaio 2020, 12:42

Per Lucca e i suoi paesi lancia un appello al sindaco Alessandro Tambellini affinché cerchi di ottenere per l'ospedale S. Luca, gemello del S. Jacopo a Pistoia, le stesse opportunità di parcheggio all'interno del presidio ospedaliero:

Lo scorso 23 dicembre, presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia è stato inaugurato un nuovo parcheggio gratuito riservato agli utenti. Il parcheggio ha 150 posti auto. Questo parcheggio non si trova fuori dell’area ospedaliera, bensì all’interno di essa ed occupa una parte dell’area già a pagamento e gestita dal concessionario. A quanto pare il rendere gratuiti 150 posti è legato ad un non ben precisato accordo (come dichiarato dal Sindaco di Pistoia) tra enti locali e privati risalente al lontano 2005 e fino ad oggi inapplicato. Non conosciamo i dettagli di tale accordo, ma ci è facile osservare come l’ospedale San Luca di Lucca, fratello gemello di quello pistoiese, abbia oggi solo sessanta posti auto gratuiti e collocati subito fuori dall’area ospedaliera. Si tratta di novanta posti auto in meno, a fronte di un’area servita dal nostro ospedale che è leggermente più popolosa di quella servita dal San Jacopo.

Ci rivolgiamo dunque al sindaco di Lucca Tambellini perché si metta al lavoro per far ottenere ai lucchesi quello che a Pistoia hanno già avuto. Il sindaco di Pistoia Tomasi ha infatti comunicato ai giornalisti il fatto che l’attuazione delle clausole dell’accordo relativo al parcheggio è stata possibile grazie al suo interessamento e alla pressione che ha esercitato sull’ASL Toscana Centro, la quale, cosa che va rimarcata, ha eseguito a sue spese i lavori necessari per realizzare il parcheggio. Il Comune di Pistoia dunque non ha dovuto spendere nulla. Ci pare giunta l’ora di rivendicare per i lucchesi un trattamento non peggiore di quello riservato ai cittadini che devono servirsi degli ospedali delle altre ASL.