"Antenna campo Henderson: monitoraggio costante emissioni e i cittadini devono essere informati"

lunedì, 18 gennaio 2021, 14:22

L'assessore Ragghianti: "Si sta lavorando per risolvere il problema prima della prossima partita, in programma per giovedì 21 gennaio"

lunedì, 18 gennaio 2021, 12:54

Il consigliere di opposizione ha sollevato il problema del riscaldamento al Palazzetto dello Sport durante la seduta della commissione di questa mattina, chiedendo all'assessore Ragghianti un aggiornamento della situazione e cosa stia facendo il Comune per risolvere il problema

lunedì, 18 gennaio 2021, 12:43

In azione gli studenti identitari di oltre 30 città per opporsi alla forzatura dei rientri in classe imposti a gennaio

lunedì, 18 gennaio 2021, 10:44

Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che nelle scorse settimane ha fatto emergere fin da subito, la drammatica situazione vissuta dai bambini nelle scuole, dove ancora in diversi casi non funziona il riscaldamento

domenica, 17 gennaio 2021, 18:47

Lo dichiarano in una nota Marco Martinelli e Simona Testaferrata consiglieri comunali di Fratelli d'Italia al comune di Lucca

domenica, 17 gennaio 2021, 16:19

Partecipazione da “tutto esaurito” al primo appuntamento del laboratorio Ri-partire: organizzato dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, assieme ai facilitatori dell’associazione Lucca Creative Hub, come percorso di partecipazione per ripensare una Città a misura di giovani