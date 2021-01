Politica



“Asse suburbano: il Pd ha aperto l'anno con un film già visto. Solo annunci”

domenica, 3 gennaio 2020, 12:41

“Asse suburbano: il Pd ha aperto l'anno con un film già visto. Solo annunci”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia Marco Martinelli capogruppo al consiglio comunale di Lucca e Vittorio Fantozzi vice capogruppo in consiglio regionale.

"Speriamo per il nostro territorio - aggiungono gli esponenti di FdI - che non sia l’ennesima puntata fatta di promesse e di passerelle mediatiche che hanno caratterizzato questi anni in cui il Pd ha governato tutti gli Enti interessati producendo però solo fiumi di parole".

"Siamo fortemente preoccupati - attaccano Martinelli e Fantozzi - a seguito della conferenza stampa di Baccelli e Tambellini visti i precedenti annunci mai andati a buon fine. Martinelli e Fantozzi ricordano “quando nel 2014 lo stesso Baccelli in qualità di presidente della provincia aveva previsto un cronoprogramma per la realizzazione

del nuovo Ponte sul Serchio che indicava l'inizio dei lavori per la fine di maggio 2015”.

"Chiediamo serietà e concretezza - concludono Martinelli e Fantozzi - a maggior ragione alla luce della situazione di crisi che ha colpito e che colpirà le imprese nei mesi a venire. Imprese per le quali la mobilità di cose e persone è fondamentale per ripartire. Lo sviluppo del territorio lucchese è legato alla realizzazione di opere infrastrutturali come il Ponte sul Serchio, gli Assi Viari e l'Asse Suburbano che devono vedere la luce e non possono più aspettare ed essere oggetto solo di conferenze stampa".