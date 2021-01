Barsanti (Difendere Lucca) “Da Pontetetto alla Manifattura, è crisi nella maggioranza”

Altri articoli in Politica

venerdì, 8 gennaio 2021, 16:27

Le misure straordinarie adottate dal Governo per la lotta alla diffusione della pandemia da Covid 19 hanno colpito duramente il settore della ristorazione che, non solo deve far fronte ai danni dell'anno appena concluso, ma si trova in una condizione di grave incertezza sia per gli imprenditori che per i...

venerdì, 8 gennaio 2021, 14:52

Lo sostiene in una nota Remo Santini, leader del movimento ed ex candidato sindaco nonché capogruppo in consiglio comunale, che già nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alla giunta Tambellini a rigettare anche il nuovo piano presentato da Coima

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:40

Il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, ha scritto alle rappresentanze dei ristoratori della provincia di Lucca dopo aver letto dell'idea di disobbedienza civile

venerdì, 8 gennaio 2021, 11:16

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e Capogruppo FDI in Commissione Attività produttive commentando la decisione di Fratelli d'Italia di "promuovere una azione legale cumulativa del mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi contro il governo Conte"

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:37

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia Marco Martinelli e Simona Testaferrata, che da sempre si battono per temi sensibili rivolti al rafforzamento dei diritti della famiglia naturale

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:02

Intervento del vice-capogruppo di Fratelli in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, e del capogruppo Fdi in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli