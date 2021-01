Politica



Biblioteca statale, Bolpagni (Fondazione Ragghianti): "È priorità, farò di tutto perché si salvi"

venerdì, 22 gennaio 2021, 17:25

In merito all'improvvisa e, al momento, scongiurata prossima chiusura della biblioteca statale di Lucca si è espresso anche il direttore della Fondazione Ragghianti, Paolo Bolpagni: "Ho saputo ieri di un intervento promesso dal MiBACT e spero avvenga in tempi rapidi".



"Ero da tempo a conoscenza delle gravi difficoltà e carenze d'organico della biblioteca, ma il giorno in cui sono venuto a conoscenza di una possibile chiusura sono stato assalito da sconforto e rabbia - spiega - Ho immediatamente sottoscritto la petizione promossa dall'associazione Amici del Machiavelli in quanto si tratta di una realtà culturale che conserva beni preziosissimi e offre un insostituibile servizio agli studiosi, agli studenti e tutta la cittadinanza".



Bolpagni, attivo sulla questione, si dice poi disponibile a compiere ogni azione per salvarla: "Occorre uno sforzo corale di tutta la città, dobbiamo farci sentire con forza nelle sedi opportune e mi pare stia avvenendo - conclude - Ho letti di privati che hanno offerto sostegno, ma è innanzitutto lo stato che deve rispondere in maniera veloce e concreta. La biblioteca non è un lusso ma una necessità vitale, una priorità e sempre dovrà esserlo".