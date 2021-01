Politica



Bimba bianca uccisa dai genitori adottivi e di colore: i Patrioti in piazza per protesta

sabato, 30 gennaio 2021, 17:27

di chiara grassini

Uccisa dai genitori adottivi: morta bambina di tre anni nella Carolina del Sud. Victoria Rose Smith - così si chiamava la vittima - è deceduta in ospedale a causa di lesioni provocate da un oggetto contundente. Finita in manette la coppia e sostenitrice e attivista del Black Lives Matter, il movimento nato dopo la scomparsa di George Floyd.

Si tratta di Jerry Robinson (34) e Ariel Robinbson (29), residenti a Simponville. La giovane donna risultava vincitrice della 20^ edizione del programma culinario "The worst cook in America" in onda su The Food Network e che ha deciso di cancellare le puntate dove compare lei.

Questi i fatti in breve.

I militanti del Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti hanno voluto esporre uno striscione davanti alla sede Presidio Lucca in merito alle vicende accadute.

"#Victoria Rose Smith: l'omicidio di una bambina bianca non fa notizia. #WhiteLivesMatter" sono state le scritte appare sul lungo cartellone. Il motivo che ha spezzato la vita alla piccola è stato il fatto di avere il colore della pelle bianca.

"E' gravissimo quello che è accaduto alla bambina - hanno commentato dal movimento - Il messaggio White Lives Matter lo avevamo già portato in piazza a settembre e continueremo a portarlo avanti sempre con lo stesso slogan contro il Black Live Matter".

Tra i presenti il responsabile provinciale Giovanni Damiani e quello del centro Italia Augusto Gozzoli.