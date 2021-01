Politica



Bindocci: "Completare l'asse suburbano è di primaria importanza"

venerdì, 8 gennaio 2021, 20:59

"Completare l'asse suburbano è di primaria importanza": sono le parole di Massimiliano Bindocci, Movimento 5 Stelle di Lucca di fronte alle parole dell'amministrazione che ammette che l'asse effettivamente si farà. Bene, certo. Propagande politica, secondo il Movimento: "Si avvicinano le elezioni comunali e per il 2022 qualcosa dovranno promettere. L'asse suburbano è decenni che aspetta il completamento, bastano poche centinaia di metri per completarlo dal Brennero all'ospedale S. Luca che così sarebbe facilmente raggiungibile per le tante persone del Morianese e Mediavalle - spiega - Per essere precisi mancano circa 750 metri tra la rotonda di via dell'Acquacalda e via della SS. Annunziata e non più di 240 metri tra pesciatina vecchia e nuova".



Il punto, ovviamente è che "Come al solito più passa il tempo più costa, da 6 siamo passati a 7 milioni, fa compagnia al ponte sul Serchio che ora costa un paio di milioni in più, tanto sono soldi dei cittadini mica li pagano loro i ritardi. Già nel 2019 avevamo depositato una mozione che spronava il sindaco a completarlo ed era stata discussa colpevolmente dopo un anno - continua L'asse suburbano assieme ad una convenzione con la società concessionaria dell'A11 tale da liberalizzare l'accesso all'autostrada nel tratto compreso tra Altopascio e casello di S. Donato potrebbe veramente mitigare il traffico, andrà verificato se e quanto dette misure incideranno sul traffico. Solo quando avremo ponte, asse suburbano e in futuro il casello di Mugnano potremo avere un quadro completo dei flussi di traffico e vedere se i famosi "assi viari" sono ancora necessari".