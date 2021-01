Dal 4 gennaio al via la consegna buoni spesa alimentari

Altri articoli in Politica

venerdì, 1 gennaio 2020, 15:32

Il XV° rapporto Snpa sulla qualità dell'ambiente urbano dedica un approfondimento al piano strutturale. Mammini: “Conferma che abbiamo messo al centro la persona e non i volumi da edificare”

mercoledì, 30 dicembre 2020, 15:17

La lista civica chiede anche che a inizio 2021 il Comune attivi un tavolo sulle strategie turistiche dell'immediato futuro

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:49

In 2 mila ne hanno fatto richiesta. 1136 sono state le famiglie inserite in graduatoria e 864 quelle escluse. A breve un secondo avviso per attribuire ulteriori benefici

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:44

Il consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno, presentato dai consiglieri di maggioranza Maria Teresa Leone, Andrea Bonfanti e Iacopo Menchetti, relativo all'offerta formativa e al dimensionamento scolastico per l'anno 2021/2022

martedì, 29 dicembre 2020, 20:27

Lo ha dichiarato Marco Martinelli capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Lucca durante la seduta di consiglio di stasera che aveva come punto all’ordine dei lavori il bilancio del teatro del Giglio

martedì, 29 dicembre 2020, 20:07

Lo sostiene Michele Giannini, primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, unico sindaco di Fratelli d’Italia nella provincia di Lucca