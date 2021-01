In consiglio la salvaguardia della biblioteca statale

Altri articoli in Politica

giovedì, 21 gennaio 2021, 16:31

Lo sottolinea il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente del comune di Lucca, Daniele Bianucci, rispondendo alle ultime dichiarazioni del Comitato Vivere il Centro storico

mercoledì, 20 gennaio 2021, 20:37

"Il Governo non trova fondi per tenere in vita la biblioteca statale di Lucca, ma è riuscito a trovare due milioni e mezzo di euro per sostenere la creazione di una biblioteca islamica a Palermo"

mercoledì, 20 gennaio 2021, 15:41

L'ex candidato sindaco Remo Santini primo firmatario insieme a Giovanni Minniti (Lega), Marco Barsella (Lei Lucca), Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle), Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Serena Borselli e Alessandro di Vito (lista civica SìAmoLucca)

mercoledì, 20 gennaio 2021, 15:02

La questione di Vicolo San Carlo, in Centro storico, approda in Consiglio comunale. E' stato il consigliere Daniele Bianucci a porre il tema, durante l'ultima assemblea, con una apposita raccomandazione

mercoledì, 20 gennaio 2021, 14:53

L'amministrazione presenterà un progetto sull'ex Oleificio Borella nell'ambito del Programma innovativo per la qualità dell'abitare. La giunta Tambellini nella seduta di ieri sera ha approvato le linee di indirizzo a cui dovrà attenersi la proposta che avrà al centro la casa

mercoledì, 20 gennaio 2021, 14:46

"E' colpa del Comune, che in questi anni ha continuato a far sì che il palasport rimanesse un impianto da terzo mondo, se la squadra del Basket Le Mura Lucca ha avuto in queste ore una diffida della Lega Basket Femminile e rischia pesanti sanzioni e provvedimenti disciplinari"