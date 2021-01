Incontro tra Forza Italia e la lista civica SìAmoLucca

Altri articoli in Politica

sabato, 16 gennaio 2021, 17:15

Si terrà martedì 19 gennaio alle 9 la commissione controllo e garanzia convocata dal presidente Remo Santini, che nei giorni scorsi aveva annunciato la volontà di riunire l'organismo dopo i fatti di Porta dei Borghi

sabato, 16 gennaio 2021, 15:14

Sulle dichiarazioni dell'assessore regionale rilasciate durante lo svolgimento del convegno targato Regione/Pd/Fondazione sulla 'rigenerazione urbana', interviene il consigliere di Difendere Lucca, Fabio Barsanti

sabato, 16 gennaio 2021, 13:51

Europa Verde Lucca appoggia l'appello di Uniti per la Manifattura. Il recupero di un rapporto positivo e proficuo per l'ambiente, è su questo che concentrano le loro energie

sabato, 16 gennaio 2021, 12:42

Nei primi giorni della prossima settimana il sindaco Alessandro Tambellini incontrerà la direttrice della Biblioteca Statale di Lucca Monica Angeli per conoscere nei particolari la situazione dell'istituto che rischia la chiusura dei servizi al pubblico per mancanza di personale e per attivarsi con gli organi del Ministero dei Beni Culturali...

sabato, 16 gennaio 2021, 11:19

Il responsabile dello sport e tempo libero di Forza Italia Lucca, Fabrizio Giovannini, traccia un quadro degli impianti sportivi nel comune di Lucca

sabato, 16 gennaio 2021, 10:49

"Lucca merita di più": è l'appello dei consiglieri Cristina Consani ed Enrico Torrini di fronte alle ultime vicende della città