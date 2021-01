L'amministrazione ha invitato “Music Innovation Hub Spa” per un'eventuale manifestazione di interesse per la Manifattura sud

Altri articoli in Politica

lunedì, 4 gennaio 2021, 14:57

L'amministrazione comunale intende valorizzare la vocazione sportiva dell'Acquedotto e in questo disegno si inserisce il recupero dell'opera incompiuta come luogo di servizi per lo sport

lunedì, 4 gennaio 2021, 14:52

Adottato un decreto deliberativo firmato dal presidente Luca Menesini. Costi maggiorati di circa 2 milioni a causa del necessario adeguamento alle misure di sicurezza Covid e al nuovo prezzario regionale del 2021

domenica, 3 gennaio 2020, 17:36

"Con la nuova proposta di Coima sull'ex Manifattura, si profila un danno erariale per il Comune e quindi va accantonata: l'amministrazione Tambellini non perda altro tempo, si faccia eventualmente presentare una terza ipotesi, ma nel frattempo convochi anche l'altra cordata che ha manifestato interesse al recupero dell'immobile"

domenica, 3 gennaio 2020, 12:41

Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia Marco Martinelli capogruppo al consiglio comunale di Lucca e Vittorio Fantozzi vice capogruppo in consiglio regionale

sabato, 2 gennaio 2020, 13:38

Un'infrastruttura fondamentale per il futuro di Lucca vedrà la luce nei prossimi due anni. La Regione Toscana ha infatti raccolto la richiesta dell'amministrazione comunale e, nel bilancio di previsione 2021, ha stanziato ben 7 milioni di euro per la realizzazione del cosiddetto Asse suburbano

sabato, 2 gennaio 2020, 12:42

Per Lucca e i suoi paesi lancia un appello al sindaco Alessandro Tambellini affinché cerchi di ottenere per l'ospedale S. Luca, gemello del S. Jacopo a Pistoia, le stesse opportunità di parcheggio all'interno del presidio ospedaliero