Lavori per l'asse suburbano già a gara dalla fine del 2021 grazie al finanziamento da 7 milioni di euro della Regione Toscana

sabato, 2 gennaio 2020, 13:38

di chiara grassini

Un'infrastruttura fondamentale per il futuro di Lucca vedrà la luce nei prossimi due anni. La Regione Toscana ha infatti raccolto la richiesta dell'amministrazione comunale e, nel bilancio di previsione 2021, ha stanziato ben 7 milioni di euro per la realizzazione del cosiddetto Asse suburbano, l'arteria che collegherà il nuovo Ponte sul Serchio a Monte San Quirico con la via di Tiglio, attraversando e collegando fra loro la via del Brennero, via della SS. Annunziata, con il tratto già costituito da via Martiri delle Foibe, che verrà allungato fino a viale Castracani e da lì, passando su via Dante Alighieri, proseguirà - incrociando la via Romana - su via Lippi Francesconi – quindi connettendosi con il nuovo ospedale di Lucca. Oltre alle opere di nuova costruzione stradale saranno previste opere di adeguamento, collegamento e miglioramento dei tratti stradali già esistenti.

"Si tratta di un' opera che valorizza la concretizzazione del ponte su San Quirico" ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli.

"E' uno strumento di sicurezza territoriale necessario per il miglioramento del traffico, della qualità della vita e della salute - ha continuato Baccelli - L'assessore è entrato nel dettaglio e ha fornito dati più specifici e precisi in merito all' importo che il comune di Lucca metterà a disposizione e con il quale finanzierà i due tratti mancanti della progettazione per un totale di 215 mila euro".

"Verranno realizzati quelli tra via dell' Acquacalda e via S.S Annunziata (593 metri) - ha continuato l'assessore regionale - Il comune propone l'esecuzione di una strada urbana di tipo E con una velocità di 50 km/h e una corsia a un senso di marcia. La principale opera d' arte sarà il cavalcaferrovia della lunghezza di circa 60 metri. Più breve e semplice il tratto di via vecchia Pesciatina a viale Castracani ( 211 metri) che presentano le stesse caratteristiche funzionali".

Tra coloro che hanno sostenuto e approvato la proposta i consiglieri regionali Mario Puppa e Valentina Mercanti mentre il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha affermato che l'asse suburbano è "un'opera che rispetta il territorio e indica una ripresa utile per l'economia" oltre a "procedere in modo rapido".