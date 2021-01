Politica



Martinelli (FdI): "Inaccettabile quanto accaduto”

sabato, 9 gennaio 2021, 17:40

“Inaccettabile quanto accaduto”. Lo dichiara in una nota Marco Martinelli capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Lucca commentando i fatti avvenuti nella zona del portone dei Borghi a Lucca dove un gruppo di giovani incurante delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, si è accalcato in strada ed ha messo in scena balli e danze.

"Il gesto compiuto da una minoranza di persone - aggiunge Martinelli - è un danno d’immagine alla nostra città e anche e soprattutto un grave danno e una mancanza di rispetto verso tutte le attività ed i lavoratori che comportandosi nell’osservanza delle regole da mesi sono costretti a fare enormi sacrifici per il bene comune e la salute di tutti".

"Questa - prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia - può essere la spia di un disagio sociale, da non sottovalutare e da monitorare, che le misure restrittive del governo sta provocando nel nostro Paese ed anche nella città di Lucca. Ed è quindi compito anche dell’amministrazione comunale garantire la sicurezza ed il rispetto delle normative non soltanto con giusti interventi repressivi a tutela dell’ordine pubblico ma anche e soprattutto mettendo in campo azioni volte a migliorare la vivibilità dell’intero territorio coniugando prevenzione e controllo dei reati".

"Ringraziamo - conclude Martinelli - e siamo vicini a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine impegnati in questi mesi in una situazione di estrema difficoltà aggravata dalla crisi sanitaria provocata da Covid-19 e dalla totale assenza di un governo centrale e locale incapace ed inadeguato ad affrontare l’emergenza".