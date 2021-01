Politica



Palasport senza riscaldamento: Barsanti (Difendere Lucca) chiede informazioni in commissione

lunedì, 18 gennaio 2021, 12:54

Il consigliere di opposizione ha sollevato il problema del riscaldamento al Palazzetto dello Sport durante la seduta della commissione di questa mattina, chiedendo all'assessore Ragghianti un aggiornamento della situazione e cosa stia facendo il Comune per risolvere il problema. La risposta dell'assessore.

"Dopo la figuraccia di ieri e i disagi provocati alla società Basket Le Mura – dichiara Barsanti in una nota – ho approfittato immediatamente della commissione sport di questa mattina e della presenza dell'assessore per chiedere l'origine del problema e cosa stesse facendo l'amministrazione per risolverlo. Ragghianti ha risposto in diretta, sostenendo come la settimana scorsa sembrasse finalmente superato il problema; tuttavia, a causa di un nuovo guasto all'impianto avvenuto sabato mattina, sostiene l'assessore, non si è riusciti a recuperare la situazione in tempo per la partita con il Basket Costa. Ragghianti ha poi confermato la volontà del Comune di rimediare al problema in tempo per il prossimo appuntamento casalingo, avendo già ordinato i pezzi necessari e prevedendo la sostituzione tra oggi e domani".

"Auspicando che quanto affermato sopra venga mantenuto e rispettato – prosegue la nota – la riflessione deve riguardare lo stato generale dell'impiantistica sportiva, più volte portata in Consiglio dall'opposizione, della quale il PalaTagliate rappresenta uno degli spazi più importanti, dove si disputa un campionato di basket femminile di massima serie. Non è accettabile che una società debba lottare contro il funzionamento dell'impianto di riscaldamento addirittura da ottobre. Il Comune ripari immediatamente il guasto, con una soluzione che sia definitiva e non temporanea, e inizi a dedicare più attenzione al mondo dello sport, poco considerato sin dall'inizio del mandato".