Politica



Santini: "Su carteggio con Coima e trasparenza degli atti, il comune ha toccato il fondo"

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:35

"Mentre Coima e Fondazione Cassa di Risparmio, seguendo quello che è il loro coerente percorso, stanno per presentare all'amministrazione Tambellini la terza ipotesi progettuale sul dibattito futuro dell'ex Manifattura tabacchi zona sud (già illustrato all'assemblea dei soci), il Comune non ha ancora messo i consiglieri comunali nella condizione di conoscere le motivazioni con cui ha rigettato la seconda proposta. Sulla trasparenza la giunta di centrosinistra ha toccato veramente il fondo". Lo dichiara il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Remo Santini, in qualità di presidente della commissione controllo e garanzia.



"Sono stato sollecitato dai colleghi di opposizione Alessandro Di Vito (SìAmoLucca), Fabio Barsanti (Difendere Lucca) e Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle) a convocare una seduta urgente - spiega Santini - e lo farò a breve. Ma prima è mia intenzione rivolgermi al Prefetto affinchè intervenga sul sindaco e sui dirigenti, affinché questa grave e deplorevole situazione cessi una volta per tutte. I ritardi non riguardano solo l'accesso agli atti, grazie ai quali portiamo avanti la nostra attività di verifica dei provvedimenti, ma anche le risposte alle numerose interrogazioni presentate. Ci sono anche richieste per le quali addirittura non è mai arrivata risposta, e altre che vanno ben oltre i tempi indicati dal regolamento del consiglio comunale".



"Che prevede come il Comune - aggiunge il presidente - abbia l'obbligo di esaudire le richieste entro tre giorni, con la sola eccezione dei venti giorni nel caso si tratti di documentazione complessa. Per quanto riguarda la comunicazione invita dall'amministrazione Tambellini a Coima e Fondazione sull'ex , trattandosi di una semplice lettera, è chiaro che è stato infranto il regolamento. E che c'è la volontà di tenere all'oscuro i consiglieri comunali degli sviluppi della vicenda fino a quando farà comodo alla giunta".



Conclude Santini: "Oltre al fallimento di questi ormai nove anni di governo e alla scarsa lungimiranza, l'amministrazione di centrosinistra dimostra anche opacità e scarsa attitudine alla chiarezza, elementi divenuti insopportabili".