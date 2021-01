Politica



“Scuole al freddo: non ci sono scuse. Marchini e Vietina si dimettano”

mercoledì, 13 gennaio 2021, 16:06

“Scuole al freddo: non ci sono scuse. Marchini e Vietina si dimettano”. Lo dichiara in una nota Marco Martinelli capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Lucca.

"I disagi creati a bambini e alle famiglie - aggiunge Martinelli - potevano essere evitati se ci fosse stato il servizio di monitoraggio straordinario agli impianti non ora ma subito quando le lezioni sono state sospese per la pausa natalizia".

"È imbarazzante - attacca il capogruppo di Fratelli d’Italia - come Marchini tenti di addossare la responsabilità della situazione al cambio della ditta nella gestione degli impianti di riscaldamento".

"Infatti - prosegue la nota dell’esponente di FdI - del cambio della ditta il comune e Marchini ne erano a conoscenza da mesi e quindi avrebbero dovuto gestire diversamente e meglio la fase di transizione. La realtà purtroppo è che a causa dell’inefficienza del comune diverse scuole sono sempre al freddo ed è una vergogna".