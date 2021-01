“Scuole e Palasport al freddo: è una vergogna”

Altri articoli in Politica

lunedì, 18 gennaio 2021, 14:22

L'assessore Ragghianti: "Si sta lavorando per risolvere il problema prima della prossima partita, in programma per giovedì 21 gennaio"

lunedì, 18 gennaio 2021, 13:22

Lo dichiara Marco Martinelli capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Lucca che si è fatto promotore del confronto avvenuto stamani tra cittadini e l'assessore all'ambiente del comune di Lucca in merito all'installazione di un antenna per la telefonia mobile al campo sportivo Henderson di Lucca a San Marco

lunedì, 18 gennaio 2021, 12:54

Il consigliere di opposizione ha sollevato il problema del riscaldamento al Palazzetto dello Sport durante la seduta della commissione di questa mattina, chiedendo all'assessore Ragghianti un aggiornamento della situazione e cosa stia facendo il Comune per risolvere il problema

lunedì, 18 gennaio 2021, 12:43

In azione gli studenti identitari di oltre 30 città per opporsi alla forzatura dei rientri in classe imposti a gennaio

domenica, 17 gennaio 2021, 18:47

Lo dichiarano in una nota Marco Martinelli e Simona Testaferrata consiglieri comunali di Fratelli d'Italia al comune di Lucca

domenica, 17 gennaio 2021, 16:19

Partecipazione da “tutto esaurito” al primo appuntamento del laboratorio Ri-partire: organizzato dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, assieme ai facilitatori dell’associazione Lucca Creative Hub, come percorso di partecipazione per ripensare una Città a misura di giovani