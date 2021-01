Politica



Superata la soglia dell'inquinamento a Lucca, il M5S: "Chiediamo un consiglio straordinario, la salute prima di tutto"

lunedì, 18 gennaio 2021, 15:18

Ad aggiungersi al critico periodo di crisi, la preoccupazione per la qualità dell'aria in città. Tempestivo, sulla questione, l'appello del Movimento 5 Stelle che afferma come "Le azioni intraprese dall'amministrazione di Lucca e Capannori si siano dimostrate inadeguate".

I dati sull'aumento delle polveri sottili parlano chiaro: Capannori sfiora i 51, mentre il limite dovrebbe essere 35. "La salute, l'ambiente e la qualità della vita sono valori fondamentali per vivere in comunità e chiediamo al comune cosa intende fare sulla questione - incalza il consigliere Massimiliano Bindocci - La conseguenza di questo problema infatti è un aumento di tumori e non lo diciamo solo noi del movimento, ma diverse riviste scientifiche come ad esempio la Lancet Oncology la quale ha pubblicato i risultati di uno studio per indagare sulla correlazione della malattia con l'inquinamento e si è visto come ogni 10 microgrammi di Pm10 la percentuale aumenti del 22 per cento".

La salute prima di tutto, per questo il M5S chiede una mozione che proponga una serie di provvedimenti per il breve e medio termine: "È necessario ridurre immediatamente la concentrazione di Pm10 e Pm2,5 nell'aria. Bisogna tutelare i cittadini e questo deve essere l'obiettivo primario rispetto a qualsiasi altra considerazione - conclude Bindocci - Siamo disponibili anche per un consiglio straordinario aperto sull'argomento della qualità dell'aria anche considerando che recentemente l'amministrazione pare intenzionata ad aumentare i parcheggi in centro storico. Lavoreremo dunque perché non vengano fatti ulteriori danni e che la città si renda virtuosa, nell'interesse della salute dei cittadini".