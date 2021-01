Politica



Tambellini e Battistini ricordano il quinto anniversario dal rapimento di Giulio Regeni

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:08

Oggi ricorre il quinto anniversario dal rapimento di Giulio Regeni, lo studente italiano torturato e barbaramente ucciso in Egitto. Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini hanno voluto sottolineare la ricorrenza davanti allo striscione giallo di Palazzo Santini per rinnovare e la richiesta di verità proprio ora che la giustizia italiana si sta facendo largo, fra enormi difficoltà, per punire i responsabili.